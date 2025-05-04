В Раде неожиданно ответили на угрозы Зеленского устроить теракт в День Победы: главное за сутки

МОСКВА, 4 мая, ФедералПресс. В Раде неожиданно раскритиковали Зеленского за отказ от перемирия в дни празднования 80-летия Победы, в Словакии допустили отмену санкций против России, а в США раскрыли план Европы по Украине.
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