Свердловчанин отсудил у девушки более 100 тысяч рублей за выкинутые ею вещи за порог

В Екатеринбурге парень отсудил у бывшей более 100 тысяч рублей за выкинутые ею вещи за порог. Молодая девушка выставила за дверь своей квартиры в Екатеринбурге перфоратор, ноутбук, инструменты и другие личные вещи своего бывшего парня.