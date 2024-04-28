Свердловчанин отсудил у девушки более 100 тысяч рублей за выкинутые ею вещи за порог

В Екатеринбурге парень отсудил у бывшей более 100 тысяч рублей за выкинутые ею вещи за порог. Молодая девушка выставила за дверь своей квартиры в Екатеринбурге перфоратор, ноутбук, инструменты и другие личные вещи своего бывшего парня.
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