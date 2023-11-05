Кандидат в мэры столицы от ПДС Лилиан Карп воспользовался своим избирательным правом. "Я голосовал за более комфортный город, где реализуемые проекты не халтурят, чтобы при первом же дожде не высвечивались недостатки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии