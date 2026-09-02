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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Кессиэ о срыве трансфера в «Юве»: «Франк доказал, как сильно хочет в клуб, отклонив более выгодные предложения. В итоге он сделал разумные выводы о реальной решимости подписать его»

Джордж Атангана, агент Франка Кессиэ, обвинил «Ювентус» в сорванном трансфере полузащитника. Атангана ответил на слова генерального директора клуба Джованни Карневали, который заявил, что «возможно, ни у Кессиэ, ни у его агента не было желания присоединиться к клубу».

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