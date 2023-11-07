Политолог Мезюхо: Залужный имеет реальные шансы занять кресло Зеленского

Активность в СМИ главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного связана с выборами, которые могут пройти в будущем году, считает председатель Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо.
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