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Трамп смягчает тон в отношении Зеленского, но не в отношении поддержки Украины

Трамп смягчает тон в отношении Зеленского, но не в отношении поддержки Украины

В пятницу Белый дом посетит нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский. Его личная задача – убедить Дональда Трампа не заключать мирное соглашение с Россией, а цена такой сделки – сотни миллиардов долларов прибыли от разработки ценных минералов.

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