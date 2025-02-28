В пятницу Белый дом посетит нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский. Его личная задача – убедить Дональда Трампа не заключать мирное соглашение с Россией, а цена такой сделки – сотни миллиардов долларов прибыли от разработки ценных минералов.
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