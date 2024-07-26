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Царьград

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В Самаре Шевроле пролетел на красный и врезался в Ладу. Погибла женщина

В Самаре Шевроле пролетел на красный и врезался в Ладу. Погибла женщина

Скорая не успела приехать: пассажирка Лады скончалась на месте.В Самаре в ночь на пятницу, 26 июля, произошла смертельная авария.

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