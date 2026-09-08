Российские умные колонки хотят научить разговаривать на татарском языке

Институт прикладной семиотики Академии наук Татарстана подготовил массив данных, которого достаточно для того, чтобы добавить татарский язык в голосовой модуль умных колонок.
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