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Татар-информ

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Российские умные колонки хотят научить разговаривать на татарском языке

Российские умные колонки хотят научить разговаривать на татарском языке

Институт прикладной семиотики Академии наук Татарстана подготовил массив данных, которого достаточно для того, чтобы добавить татарский язык в голосовой модуль умных колонок.

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