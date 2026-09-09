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Царьград

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В Краснодаре спустя 40 лет капитально отремонтировали школу № 83

В Краснодаре спустя 40 лет капитально отремонтировали школу № 83

В Комсомольском микрорайоне Краснодара завершена отделка учебных этажей школы № 83. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, капитальный ремонт здесь выполняется впервые с момента постройки здания, то есть за 40 лет.

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