Происшествия

10 подписчиков

Возбуждены уголовные дела по фактам обстрелов мирных граждан украинскими националистами

Возбуждены уголовные дела по фактам обстрелов мирных граждан украинскими националистами

Главным следственным управлением СК России продолжается фиксация преступлений украинских националистов против гражданского населения Луганской и Донецкой народных республик.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх