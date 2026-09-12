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Сургутский район представил продукцию на выставке «Товары земли Югорской»

Сургутский район представил продукцию на выставке «Товары земли Югорской»

В Сургуте в эти выходные проходит масштабная окружная выставка-ярмарка «Товары земли Югорской», на которой свою продукцию представляют четырнадцать производителей из Сургутского района Югры, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой в своем канале на платформе «Макс» (РИА Новости).

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