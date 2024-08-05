Окапи — удивительные существа, в которых есть что-то и от жирафа, и от зебры

Природа постоянно нас удивляет. Вот было ли вам известно то, что в глубинах лесов Демократической республики Конго обитают необычные животные, которые одновременно похожи как на жирафов, так и на зебр? Они известны как окапи (Okapia johnstoni) и, несмотря на схожесть с лошадьми, относятся к семейству жирафовых.