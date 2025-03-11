Евросоюз планирует конфисковать больше российских активов

В Европе активно обсуждается возможность увеличения конфискации российских активов. Как сообщает Politico, власти Европейского Союза рассматривают идею изъятия около 200 миллиардов евро резервов Центробанка России, так как они испытывают значительную нехватку средств.
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