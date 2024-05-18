НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

135 подписчиков

Фанаты «Аль-Хилаля» скандировали «Месси! Месси!» во время матча с «Аль-Насром» Роналду

«Аль-Наср» дома сыграл вничью с «Аль-Хилалем» в 32-м туре чемпионата Саудовской Аравии (1:1). Роналду отличился результативной передачей на первой минуте, гости сравняли счет на 100-й.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх