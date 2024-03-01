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Балицкий: власти Запорожской области ничего не ждут от визита Гросси

Балицкий: власти Запорожской области ничего не ждут от визита Гросси

Власти Запорожской области ничего не ждут от запланированного визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, поскольку учреждения Европы не замечают обстрелов Запорожской АЭС, заявил глава региона Евгений Балицкий в разговоре с РИА Новости.

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