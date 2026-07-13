"Этажи": при покупке новостройки за наличные будет скидка 10% в 2027 году

Наиболее выгодные условия в 2027 году сохранятся для покупателей новых квартир с наличными средствами, которые смогут рассчитывать на скидки до 10–15%, а также для тех, кто продает имеющееся жилье, чтобы улучшить жилищные условия.
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