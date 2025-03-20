Зеленский признал нежелание НАТО видеть Киев в своем составе

TASS/dpa/Kay Nietfeld Киев не желают видеть в НАТО. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по результатам рабочего визита в Норвегию, его слова приводит издание "Страна".
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