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В Европе только генералы поддерживают финансирование Украины

В Европе только генералы поддерживают финансирование Украины

Генералы европейских армий «объективно заинтересованы, чтобы война на Украине длилась бесконечно». Об этом внесённый, в перечень террористов и экстремистов бывший ельцинский чиновник Альфред Кох заявил в интервью  украинскому журналисту Николаю Фельдману, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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