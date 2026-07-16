Генералы европейских армий «объективно заинтересованы, чтобы война на Украине длилась бесконечно». Об этом внесённый, в перечень террористов и экстремистов бывший ельцинский чиновник Альфред Кох заявил в интервью украинскому журналисту Николаю Фельдману, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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