Эксперт раскрыла статистику, кто чаще не платит алименты на Урале

В Свердловской области половину неплательщиков алиментов составляют женщины. Такую статистику назвала начальник отдела организации исполнительного производства ГУ Федеральной службы судебных приставов Наира Гевондян.
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