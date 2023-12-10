Производитель оружия Vista Outdoors предупредил о глобальном дефиците пороха

Владелец десятков брендов товаров для спорта и активного отдыха, в том числе продавцов огнестрельного оружия и сопутствующей продукции Vista Outdoors предупредила о росте цен из-за ожидаемого глобального дефицита пороха на фоне конфликтов на Украине и в Израиле, пишет Newsweek со ссылкой на письмо компании.
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