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Производитель оружия Vista Outdoors предупредил о глобальном дефиците пороха

Производитель оружия Vista Outdoors предупредил о глобальном дефиците пороха

Владелец десятков брендов товаров для спорта и активного отдыха, в том числе продавцов огнестрельного оружия и сопутствующей продукции Vista Outdoors предупредила о росте цен из-за ожидаемого глобального дефицита пороха на фоне конфликтов на Украине и в Израиле, пишет Newsweek со ссылкой на письмо компании.

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