От бактерий до теста на беременность: на чем запускали Doom?

Для многих из тех, кто родился в 1990-х, оригинальная Doom была одной из первых видеоигр. Она не забыта и по сей день: поклонники игры продолжают не только создавать свои модификации, но и переносить ее на самые разные электронные устройства.
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