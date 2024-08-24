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  • Nata
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От бактерий до теста на беременность: на чем запускали Doom?

От бактерий до теста на беременность: на чем запускали Doom?

Для многих из тех, кто родился в 1990-х, оригинальная Doom была одной из первых видеоигр. Она не забыта и по сей день: поклонники игры продолжают не только создавать свои модификации, но и переносить ее на самые разные электронные устройства.

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