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Гатиятулин про 5:2 с «Адмиралом»: «В хоккее «Ак Барса» многое завязано на активных действиях – пришлось немного перестраиваться. Внесли коррективы – ребята это поняли»

Ак Барс выиграл 5:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. «Непростой матч, третий для нас на Дальнем Востоке, и по опыту знаем, что эти игры бывают самыми тяжелыми.

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