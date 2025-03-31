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Председатель СК России прочитал лекцию студентам Санкт-Петербургского государственного университета

Председатель Следственного комитета Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, почетный доктор СПбГУ Александр Иванович Бастрыкин провел занятие для студентов Санкт-Петербургского государственного университета в рамках элективного курса «Расследование преступлений повышенной общественной опасности».

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