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Тен Хаг не против разговора с Роналду в будущем: «Я сделал все честно и открыто. Смогу ли простить его? Я не хочу отвечать»

Тен Хаг не против разговора с Роналду в будущем: «Я сделал все честно и открыто. Смогу ли простить его? Я не хочу отвечать»

Эрик тен Хаг передал суть разговора с Криштиану Роналду. – Летом у нас был один разговор. Он сказал: «В течение семи дней я скажу вам, хочу ли я остаться».

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