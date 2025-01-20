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Забайкалье достигло исторического минимума по показателю младенческой смертности

Забайкалье достигло исторического минимума по показателю младенческой смертности

Забайкальский край достиг исторического минимума по показателю младенческой смертности в 2024 году. Заместитель министра здравоохранения региона Светлана Якименко поделилась данной информацией в ходе эфира ВГТРК.

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