Забайкалье достигло исторического минимума по показателю младенческой смертности

Забайкальский край достиг исторического минимума по показателю младенческой смертности в 2024 году. Заместитель министра здравоохранения региона Светлана Якименко поделилась данной информацией в ходе эфира ВГТРК.
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