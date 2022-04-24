Автобус № 28 вернётся на улицу Толмачёвскую в Новосибирске

Автобусы № 28 вновь будут ходить по улице Толмачёвской в Ленинском районе. Ранее местные жители жаловались, что водители якобы не хотели проезжать по ней из-за состояния проезжей части, а потому высаживали пассажиров за семь остановок до конечной.