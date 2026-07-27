Описание работы «Утренние краски вдохновения Екатерина Лебедева художник»На картине «Утренние краски вдохновения» в экспрессивной манере изображена молодая женщина, её спокойный взгляд и изящная поза создают ощущение внутренней гармонии, рядом, чашка кофе и букет лаванды, подчёркивающие уют.
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