Политика как он...
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Политика как она есть

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«Осталось 38 дней»: сын Трампа поделился колкой шуткой в адрес Зеленского

«Осталось 38 дней»: сын Трампа поделился колкой шуткой в адрес Зеленского

Американский предприниматель Дональд Трамп — младший после переизбрания его отца на пост президента США опубликовал на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) колкую шутку в адрес Владимира Зеленского.

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Комментарии
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Alex Nемо
Какие 38 дней? Трамп будет принимать присягу в районе 20 января, а до того он  никто!
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5 час.

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