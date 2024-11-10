«Осталось 38 дней»: сын Трампа поделился колкой шуткой в адрес Зеленского

Американский предприниматель Дональд Трамп — младший после переизбрания его отца на пост президента США опубликовал на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) колкую шутку в адрес Владимира Зеленского.
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