Телеканал «Доктор» запускает новое шоу «ДокТок с Эвелиной Закамской»

14 июня в эфире телеканала «Доктор» стартует проект «ДокТок с Эвелиной Закамской», в котором главный редактор встречается с ведущими врачами и деятелями здравоохранения РФ, чтобы обсудить самые острые темы науки и здравоохранения.
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