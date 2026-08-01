Болельщикам «Ростова» вернут деньги за отмененный матч с ЦСКА

Зрителям, приобретшим билеты на матч «Ростов» — «ЦСКА», будет произведён возврат денежных средств. Игра, запланированная в Ростове-на-Дону, была отменена 8 августа в связи с тем, что стадион не был готов к проведению мероприятия из-за ущерба, причинённого ураганом.