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Царьград

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Болельщикам «Ростова» вернут деньги за отмененный матч с ЦСКА

Болельщикам «Ростова» вернут деньги за отмененный матч с ЦСКА

Зрителям, приобретшим билеты на матч «Ростов» — «ЦСКА», будет произведён возврат денежных средств. Игра, запланированная в Ростове-на-Дону, была отменена 8 августа в связи с тем, что стадион не был готов к проведению мероприятия из-за ущерба, причинённого ураганом.

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