Платить не с человека, а с кв. м.: очередное новшество в оплате за вывоз мусора – изменения уже начались Ольга БезродняяВ России начинает приобретать популярность новая схема оплаты за вывоз мусора, которая предполагает начисление платы не с человека, а с квадратного метра жилья.
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