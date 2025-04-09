Платить не с человека, а с кв. м.: очередное новшество в оплате за вывоз мусора – изменения уже начались Ольга БезродняяВ России начинает приобретать популярность новая схема оплаты за вывоз мусора, которая предполагает начисление платы не с человека, а с квадратного метра жилья.