Россиян предупредили о снижении пенсий в полтора раза

В России пенсионные выплаты могут сократиться в полтора раза при сохранении высокой смертности. Об этом сообщил председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
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