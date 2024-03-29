При оформлении загранпаспорта у украинцев будут требовать военный билет

Депутат Верховной рады Федор Вениславский в пятницу, 29 марта, заявил, что согласно новому закону о мобилизации для выявления уклонистов у украинцев при оформлении нового загранпаспорта будут требовать военно-учетный документ, – сообщают украинские СМИ.
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