Жители столицы могут поучаствовать в жизни Московского зоопарка.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: На платформе «Город идей» выберут лучшие предложения по работе Московского зоопарка На платформе «Город идей» начали принимать предложения по работе столичного зверинца.
Жители столицы могут поучаствовать в жизни Московского зоопарка.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: На платформе «Город идей» выберут лучшие предложения по работе Московского зоопарка На платформе «Город идей» начали принимать предложения по работе столичного зверинца.
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