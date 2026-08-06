Британия ввела санкции против российских банков, компаний и судов

Великобритания в очередной раз перетряхнула свой санкционный список, и на этот раз под раздачу попали не только промышленные гиганты, но и довольно специфические банки, о которых большинство россиян, скорее всего, даже не слышали.
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