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Мировое обозрение

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Британия ввела санкции против российских банков, компаний и судов

Британия ввела санкции против российских банков, компаний и судов

Великобритания в очередной раз перетряхнула свой санкционный список, и на этот раз под раздачу попали не только промышленные гиганты, но и довольно специфические банки, о которых большинство россиян, скорее всего, даже не слышали.

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