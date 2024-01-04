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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе о роли при Энрике: «Тренер говорит, что хороший игрок может играть на нескольких позициях. А я думаю, что я хороший игрок. Без проблем буду хорош на любой позиции»

Мбаппе о роли при Энрике: «Тренер говорит, что хороший игрок может играть на нескольких позициях. А я думаю, что я хороший игрок. Без проблем буду хорош на любой позиции»

После прихода Луиса Энрике Мбаппе играет ближе к центру нападения, а не на левом фланге, как раньше. «Тренер пришел с четкими идеями, но их много.

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