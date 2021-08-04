Южный Федеральный

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В Сочи с начала года выявлено более 1800 нарушений ПДД при помощи системы «Тайфун»

В Сочи с начала года выявлено более 1800 нарушений ПДД при помощи системы «Тайфун»

В Центральном районе Сочи прошел профилактический рейд по выявлению нарушителей правил парковки. Особое внимание было уделено автотранспорту, брошенному вблизи автобусных остановок и затрудняющему посадку и высадку пассажиров в заездных карманах.

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