Расписание богослужений и освящение Пасхальных приношений в кафедральном Преображенском соборе и храме апостолов Петра и Павла 19-20 апреля 19 и 20 апреля освящение Пасхальных приношений: Преображенский собор: 19 апреля (суббота) по окончании Божественной Литургии 12:00; 13:00; 15:00; 17:00; 19:00 20 апреля (Воскресенье) по окончании Праздничной ночной Божественной Литургии в 02:30.