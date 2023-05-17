В Краснодаре судят экс-начальника угрозыска Анапы по обвинению в убийстве и бандитизме

В Краснодаре судят экс-начальника угрозыска Анапы по обвинению в убийстве и бандитизмеВ столице Кубани накануне начался судебный процесс по уголовному делу в отношении экс-начальника отдела уголовного розыска УВД города Анапы Игоря Нехаенко.