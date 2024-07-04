Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 471 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Друзина
    Да воще стыд и позор, такая страна как наша  Россия, не может навести порядок с мигрантами. Наши ребята на СВО за что..."Нам что, не хват...
  • Вова Рябов
    На территории инициатора все это замутить.пусть там чешутся"Закладки" Запада...
  • Eduard
    Все давно поняли,что Европа рабы Америки и тупые ослы.Стыдно быть рабами за даром!Россия наступает,...

Рособрнадзор: ЕГЭ в Нижегородской области прошёл с нарушениями

Рособрнадзор: ЕГЭ в Нижегородской области прошёл с нарушениями

Ведомство подтвердило, что соответствующий факт имел место на экзамене.В ходе расширенного заседания комитета Госдумы по просвещению, глава Рособрнадзора Анзор Музаев объявил о выявлении фактов нарушений при проведении ЕГЭ в нескольких регионах, включая Нижегородскую область.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх