Театр абсурда

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“Два человека отказались, их привязали к деревьям и побили” – военнопленный об отношении к мобилизованным

“Два человека отказались, их привязали к деревьям и побили” – военнопленный об отношении к мобилизованным

Допрос военнослужащего ВСУ в плену: боевая подготовка, условия на передовой. Подготовку военнослужащий проходил в Тернопольской области.

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