Байден перепутал Украину с Ураном

По словам американского лидера, Владимир Путин хочет "уничтожить культуру Урана" Президент США Джо Байден оговорился во время выступления на саммите НАТО и перепутал Украину с Ураном, сообщает РИА Новости.
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