Германия против американских ракет

Вячеслав Денисов

Что может сделать колония против воли своего хозяина?! Только утереться с досадным ворчанием. Хозяин лишил колонию дешевого газа ради своих прибылей и рабы согласились. А тут, подумаешь, еще парочка атомных зарядов уже к тому, что есть.