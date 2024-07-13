В Германии критикуют решение разместить у них в стране американские крылатые ракеты и ракеты средней дальности (опционально с ядерными зарядами).
Германия против американских ракет
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав Денисов
Что может сделать колония против воли своего хозяина?! Только утереться с досадным ворчанием. Хозяин лишил колонию дешевого газа ради своих прибылей и рабы согласились. А тут, подумаешь, еще парочка атомных зарядов уже к тому, что есть.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии