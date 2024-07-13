Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 363 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дарья Ли
    на фоне экономического кризиса, обдерут всех - кушать то хочется.Страны НАТО начал...
  • Врам Тавризов
    Только третьи страны не подпускать - из всех претендентов на нефтегазовые дела Иран  самый -самый и даже наших поучит...Россия и Иран при...
  • Александр _
    При штурме каждого населенного пункта нам говорят, что он ключевой. Что-то нашим бойцам никто ключи не отдает и легче...Зачем Россия наст...

Германия против американских ракет

Германия против американских ракет

В Германии критикуют решение разместить у них в стране американские крылатые ракеты и ракеты средней дальности (опционально с ядерными зарядами).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав Денисов
Что может сделать колония против воли своего хозяина?! Только утереться с досадным ворчанием. Хозяин лишил колонию дешевого газа ради своих прибылей и рабы согласились. А тут, подумаешь, еще парочка атомных зарядов уже к тому, что есть.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх