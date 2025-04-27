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Мода и Шоу-бизнес

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Актер Алексей Панин оставил в России долгов на сумму не менее 411 тыс. рублей

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Актер Алексей Панин (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов), приговоренный заочно к 6 годам колонии за оправдание терроризма, оставил в России долгов на сумму не менее 411 тыс.

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