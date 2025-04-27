Актер Алексей Панин оставил в России долгов на сумму не менее 411 тыс. рублей

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Актер Алексей Панин (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень экстремистов и террористов), приговоренный заочно к 6 годам колонии за оправдание терроризма, оставил в России долгов на сумму не менее 411 тыс.