Астраханцам напоминают: публикация фото и видео атак БПЛА запрещена

В целях обеспечения безопасности в Астраханской области введен запрет на размещение в средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах любых фото- и видеоматериалов, которые показывают последствия террористических актов, атак беспилотников, действий диверсионно-разведывательных групп или иных событий, причиняющих вред жизни, здоровью граждан и имуществу.