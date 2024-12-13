Фюрер не намерен сбавлять ход уничтожения украинцев. Орбан в своём Хвиттере сообщил, что венгерское представительство предлагало рождественское прекращение огня и масштабный обмен пленными, но Зеля это отверг.
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