⛪️ Глава Крыма поздравил православных христиан с Вербным воскресеньем Вербное воскресенье — праздник, посвященный одному из главных событий евангельской истории – входу Господа Иисуса Христа в Иерусалим.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⛪️ Глава Крыма поздравил православных христиан с Вербным воскресеньем Вербное воскресенье — праздник, посвященный одному из главных событий евангельской истории – входу Господа Иисуса Христа в Иерусалим.