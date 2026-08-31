Bloomberg: НАТО и ЕС требуют от Испании и Греции передать Украине ракеты Patriot

Страны НАТО и Евросоюза оказывают давление на Испанию и Грецию, чтобы те передали Украине ракеты-перехватчики для комплексов Patriot.
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