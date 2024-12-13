Стало известно, насколько проиндексируют пенсию работающих пенсионеров в 2025 году

В 2025 году в России возобновляется ежегодная индексация пенсий всем рабочим пенсионерам. В частности, Социальный фонд России сообщил о поднятии индексации пенсий работающих пенсионеров до 7,3% в 2025 году.
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