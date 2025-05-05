В ЛНР в реестр объектов культурного наследия внесли 144 памятника

Всего на территории региона находится 4654 памятника. В единый госреестр объектов культурного наследия РФ внесено 144 объекта культурного наследия регионального значения, находящихся в Луганской Народной республике.
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